После вакцинации от коронавируса петербурженка вылечилась от СПИДа

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Создатель группы «Вакцины от ковида. Личный опыт: Проект V1V2» Макс Попов рассказал об уникальном случае, связанным с вакцинацией от коронавирусной инфекции.
История чудесного исцеления произошла с 30-летней петербурженкой, у которой ранее был диагностирован синдром иммунодефицита человека - СПИД. Женщина находилась в местах лишения свободы, а после освобождения решилась поставить прививку от коронавируса. Выбор ее пал на «Спутник V».
Это на самом деле удивительно, но после постановки ей вакцины острая стадия заболевания перешла в неопасную стадию ВИЧ.
«Анализы показали, что вирусная нагрузка стала нулевой. Врачи не поверили и снова взяли анализы, но результаты оказались теми же. Иммунные клетки больной СПИДом находятся в статусе 750 – при норме 800. Ранее их было всего 150», – приводит слова Попова «Доктор Питер».
Врач-инфекционист Светлана Звонцова, комментируя данный случай, предположила, что на фоне приема антиретровирусной терапии произошло подавление репликации вируса. Благодаря этому болезнь не прогрессировала и произошло восстановление иммунных клеток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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