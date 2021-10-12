Врачи Новосибирска рекомендуют для ревакцинации выбирать вакцину «Спутник Лайт»

Сегодня, 13:14

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Врачи Новосибирска рекомендуют для ревакцинации выбирать вакцину «Спутник Лайт»

Невзирая на то, что темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего, многие граждане - из числа сознательных - поставили прививки еще пять-шесть месяцев назад. Их волнуют вопросы, связанные с ревакцинацией. Особенно, что касается вакцины. Какой препарат выбрать в качестве бустера? Врач из Новосибирска Марина Малахова советует только однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Инфекционист напомнила, что Минздрав страны в своих рекомендациях указывает, что ревакцинацию можно проводить любой из существующих в стране вакцин. А минимальный интервал между первичной вакцинацией и повторной должен быть около шести месяцев.

Врачи в качестве бустера советуют однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» - она очень хорошо себя зарекомендовала и не будет нагружать иммунную систему.

«КовиВак», по словам врача, рекомендовать не имеет смысла, потому как вакцину, созданную по классической технологии, практически невозможно найти в стране.

«Действие вакцины «ЭпиВакКорона», к сожалению, не совсем понятно, и я бы не хотела ее обсуждать здесь», - говорит медик.

Тем, кто не прошел первичную вакцинацию, Малахова советует не откладывать ее. Коронавирус очень коварен, способен привести к тяжелым осложнениям и летальным исходам. Поэтому обязательную вакцинацию новосибирский инфекционист приветствует, пишет ngs.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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