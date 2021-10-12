В Минздраве объяснили, почему уровень вакцинации растет, но и заболеваемость ковидом не падает

По статистике в некоторых российских регионах уровень вакцинации от коронавируса уже давно превысил заветные 50% процентов. К тому же большая часть жителей страны уже переболели. По всем показателям коллективный иммунитет должен быть достигнут. Однако воз поныне там... Уровень ковид-заболеваемости в РФ растет, смертность - тоже. Свою точку зрения на эту проблему озвучил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«Проблема в том, что ни вакцинация, ни перенесенное заболевание не дают пожизненной 100% защиты от вируса. Ученые разных стран пришли к единому выводу: через три месяца после прививки или болезни титр защитных антител уменьшается примерно втрое, а через полгода - в 10 раз... То есть, если бы еще зимой были привиты все за очень короткое время, а сегодня их начали бы активно вакцинировать повторно, вот тогда еще можно было бы говорить о высоком уровне коллективного иммунитета», - подчеркнул Токарев.

Сегодня очень много говорится о клеточной памяти. Но, учитывая репликации дельта-штамма, она попросту не успевает.

«Так что врага следует встречать с поднятым мечом и опущенным забралом. То есть вакцинированными и в маске», - добавил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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