В Минздраве рассказали, в каком возрасте дети чаще заболевают коронавирусом COVID-19

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Медицинские специалисты на всей планете в настоящий период времени чрезвычайно озабочены здоровьем подрастающего поколения. Ученые, исследователи, разработчики вакцин думают о том, как сберечь маленьких граждан планеты от страшного недуга — коронавирусного инфицирования, пишет онлайн-издание «Ридус».
Как же более оптимально защитить детские организмы от вируса SARS-CoV-2? Родители каких именно детей должны быть особенно внимательны к здоровью своих наследников, чтобы своевременно принять действенные меры и не допустить заболевания коронавирусом?
Ученые занимаются выявлением наиболее уязвимых малышей и детей постарше. В Министерстве здравоохранения рассказали, что существует две главные группы риска среди детей, представители которых максимально часто подхватывают коронавирус в последнее время. Слова старшего научного сотрудника НИКИ детства Натальи Колосовой цитирует издание «Ридус».
Оказалось, что в настоящее время наиболее часто от коронавирусной инфекции страдают малыши на первом году жизни и подростки. К сожалению, по сравнению с первыми двумя волнами заболевания, увеличилась частота тяжелого течения болезни у детей, причем вирус запускает в организме воспалительные заболевания многих систем органов. К счастью, процент смертности среди них все еще гораздо ниже, чем среди взрослых.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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