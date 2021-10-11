Daily Mail: Дети заражаются коронавирусом так же часто, как и взрослые

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Исследователи из университетской больницы Льежа в Бельгии в ходе исследований пришли к выводу, что взрослые и дети в равной степени подвержены заражению COVID-19, однако у детей почти в четыре раза больше шансов перенести коронавирус бессимптомно.
Учеными была создана специальная программа тестирования и отслеживания в местной начальной школе. В исследовании были задействованы 63 ребенка и 118 взрослых в течение 4-х месяцев.
За указанное время заболели 32 взрослых из 118 и 13 детей из 63. То есть почти равная доля. При этом у четверых взрослых и у шести детей не наблюдалось симптомов коронавируса.
Ученые сделали заключение, что у детей было в 3,8 раза больше шансов перенести вирус бессимптомно, чем у их учителей и других сотрудников школы. Среднее время появления симптомов у детей было нулевым, а у взрослых составило 15 дней.
Ученые из США объявили о новой версии появления коронавируса SARS-CoV-2. Они считают, что вирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера в 2012 году. Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм пояснил, что вирусы могут проходить множество эволюционных стадий в теле одного человека.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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