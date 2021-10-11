Вирусолог Романенко «ЭпиВакКорону» и «КовиВак» не рекомендовала для ревакцинации

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Вирусолог Маргарита Романенко заявила, что не все одобренные в России вакцины подходят для ревакцинации. Эксперт не рекомендует «ЭпиВакКорону» и «КовиВак». Препараты не оправдали возложенных на них надежд.
«Не рекомендую ревакцинироваться «КовиВаком». Здесь все очень грустно. Он чаще всего не показывает увеличения титра антител. Если люди вакцинировались им, а ревакцинировались «Спутником», то антитела подрастали. «ЭпиВакКороной» тоже лучше не ревакцинироваться. Антитела не вырабатываются даже при первой прививке», — приводит слова Романенко издание «НДН.Инфо».
Вирусолог напомнила, что ученые из Израиля недавно установили, что эффективность вакцинных препаратов начинает снижаться уже через некоторое время. Особенно стремительно антикоронавирусный иммунитет уменьшается у пожилых, посему они должны быть первые в очереди на ревакцинацию.
Бустерная доза, как показывает практика Израиля, ведет к меньшему числу заболеваний и госпитализаций. В то же время есть и один минус ревакцинации - побочных эффектов после третьего укола может быть больше.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала странам вообще повременить с ревакцинацией. ВОЗ настаивает на необходимости охватывания прививками населения всех стран одновременно. Только так получится установить контроль над распространением вируса, и некоторые государства перестанут быть фабриками по производству новых штаммов.
ВОЗ советует отдавать избыток вакцин развивающимся странам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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