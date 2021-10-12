Минздрав РФ перечислил показания для медотвода от вакцинации

Минздрав РФ обновил временные рекомендации о вакцинации от коронавируса. В новой редакции документа сказано, что противопоказанием больше не является беременность.

Наряду с этим в рекомендациях перечислены факторы, при которых граждане могут получить постоянный медотвод от вакцинации. Речь идет о людях с тяжелой аллергией в анамнезе, с гиперчувствительностью к компонентам препарата. Вакцинация от коронавируса противопоказана гражданам с тяжелыми формами аллергии (отек Квинке, анафилактический шок).

Временный медотвод получают кормящие матери, а также люди с острыми заболеваниями и граждане, у которых обострились хронические болезни. Прививку можно ставить через две-четыре недели после ремиссии или выздоровления

При временных противопоказаниях медотвод выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у врача, который выдает освобождение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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