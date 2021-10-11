Врач-иммунолог Крючков сообщил о реакции организма на ревакцинацию против COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил о том, что из-за роста заболеваемости COVID-19 многие россияне готовы ревакцинироваться.

Как правильно подготовиться к ревакцинации от COVID-19 он рассказал в интервью радио Sputnik .

Ревакцинация, подчеркнул Крючков, должна проходить не ранее чем через шесть месяцев после проведения вакцинации. Важно выяснить, готов ли организм к вакцинации.

По словам специалиста, реакция на ревакцинацию с высокой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки от коронавирусной инфекции. Это может быть повышенная температура, слабость, боль в месте инъекции.

Эксперт добавил, что не стоит опасаться каких-то дополнительных проявлений при ревакцинации, если состояние здоровья человека не изменилось. Если возникли тяжелые хронические заболевания, то ревакцинация возможна только если болезнь перешла в стадию ремиссии.

Важно также учитывать, что после ревакцинации необходимо некоторое время избегать людных мест, поскольку иммунитет сформируется не сразу и в период его формирования человек остается уязвимым перед инфекцией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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