Названы способные повышать эффективность вакцинации витамины

Эффективность вакцинации против СOVID-19 можно усилить с помощью приема ряда витаминов и микроэлементов. Специалисты из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН посредством компьютерных методов проанализировали 6 628 научных публикаций, в которых рассказывается о влиянии витаминов и микроэлементов на эффективность прививок.

Как отмечают авторы работы, результаты анализа показали, что у человека, который в достаточном количестве потребляет фолиевую кислоту, витамины A, D, B 12 , цинк, железо, селен, марганец и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, может увеличиться титр антител после вакцинации. Перечисленные элементы помогут при недомогании после прививки, а при заражении могут снизить тяжесть симптомов. Иммунный ответ на вакцинацию у людей с дефицитом микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому прививку следует сопровождать приемом биодобавок, пишет iz.ru .

Как подчеркивают специалисты, чтобы не возникал дефицит микроэлементов, лучше всего наладить рацион питания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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