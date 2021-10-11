Названы способные повышать эффективность вакцинации витамины

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Эффективность вакцинации против СOVID-19 можно усилить с помощью приема ряда витаминов и микроэлементов. Специалисты из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН посредством компьютерных методов проанализировали 6 628 научных публикаций, в которых рассказывается о влиянии витаминов и микроэлементов на эффективность прививок.
Как отмечают авторы работы, результаты анализа показали, что у человека, который в достаточном количестве потребляет фолиевую кислоту, витамины A, D, B12, цинк, железо, селен, марганец и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, может увеличиться титр антител после вакцинации. Перечисленные элементы помогут при недомогании после прививки, а при заражении могут снизить тяжесть симптомов. Иммунный ответ на вакцинацию у людей с дефицитом микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому прививку следует сопровождать приемом биодобавок, пишет iz.ru.
Как подчеркивают специалисты, чтобы не возникал дефицит микроэлементов, лучше всего наладить рацион питания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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