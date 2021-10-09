Малышева объяснила, нужна ли вакцинация от COVID-19 для детей

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Вчера СМИ сообщили о том, что вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе следующего года. Своим мнением на счет, следует ли прививать юное поколение, высказалась врач и телеведущая Елена Малышева. Его приводит «Вечерняя Москва».
По мнению доктора, пока не будет тщательно изучено влияние вакцины, ставить детям прививки нельзя. Безопасность, подчеркивает Елена Малышева, прежде всего. Именно она должна быть в приоритете.
«Вакцина — это лучшее средство предупреждения инфекции. Но в первую очередь необходима ее безопасность, а не эффективность, потому что препарат вводится здоровым людям. До той поры, пока не будет абсолютных доказательств того, что вакцина безопасна для детей, с моей точки зрения, она не нужна», - заявила Малышева.
В качестве аргумента в пользу того, что с вакцинацией детей и подростков лучше не торопиться, врач сообщила, что юные граждане от коронавируса умирают крайне редко. Согласно статистике, уровень летальности в возрастной группе до 18 лет составляет менее 0,1%.
Исследования говорят, что детей вряд ли стоит считать главными распространителями ковида.
Посему, полагает Малышева, не стоит даже вести разговоры на тему, что детей надо срочно прививать от коронавируса. По крайней мере, до того момента, пока «Спутник V» не пройдет все исследования.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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