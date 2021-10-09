Инфекционист Малышев заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика

Коронавирусное инфицирование в Москве приближается к пиковым значениям. Увеличение заболеваемости происходит от того, что многие люди категорически отвергают ношение защитных медицинских масок и перчаток. Кроме того, в столице осуществляется огромное количество тестов. Такую информацию сообщил журналисту РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Несколько ранее оперативный штаб по COVID-19 в Москве сообщил, что количество госпитализаций за последние 2 недели увеличилось в 2 раза. Уровень инфицированности также возрос в 1,5 раза. За минувшие сутки в Москве обнаружено 5002 новых факта инфицирования граждан.

«На мой взгляд, развитие ситуации подходит к пику, мы близки к максимуму. В настоящее время всем людям, у кого выявлены респираторные заболевания, делают анализы. Именно поэтому медики начали фиксировать намного больше новых случаев коронавируса», — сказал Малышев, отвечая на вопрос репортера, возможно ли дальнейшее увеличение инфицирования или жители Москвы и всей России подходят к пику.

Еще Малышев добавил, что заболеваемость увеличивается из-за несоблюдения требований ношения средств защиты в транспорте и общественных местах. Он отметил, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое стартовало в понедельник.

«Это очень хорошо: чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется», — сказал Малышев.

Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с понедельника бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности, в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо». Положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания - в таком случае у человека возьмут ПЦР-тест.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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