Израильский врач Бриль рассказал, почему в Россию пришла четвертая волна коронавируса

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
Россию, которая еще не отошла от третьей волны, накрыла четвертая, еще более тяжелая. В стране фиксируются новые рекорды по числу заболевших и умерших. За последние 14 дней число госпитализированных увеличилось на 25 %. Суточный прирост заразившихся превышает 27 тысяч человек.
Пятый день подряд регистрируется более 900 смертей от коронавируса за сутки. Израильский врач Борис Бриль назвал причины стремительных темпов распространения вируса в России. Одной из причин он назвал нежелание проходить вакцинацию. Население не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию.
Если невакцинированное население свободно контактирует между собой, то рост заразившихся неизбежен. Кроме того, начался учебный год, увеличилось количество контактов в общественном транспорте. Бриль также отметил, что инфекция мутирует там, где большая плотность населения, где много инфицированных и нет ограничений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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