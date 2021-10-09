Израильский врач Бриль рассказал, почему в Россию пришла четвертая волна коронавируса

Сегодня, 16:44

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Израильский врач Бриль рассказал, почему в Россию пришла четвертая волна коронавируса

Россию, которая еще не отошла от третьей волны, накрыла четвертая, еще более тяжелая. В стране фиксируются новые рекорды по числу заболевших и умерших. За последние 14 дней число госпитализированных увеличилось на 25 %. Суточный прирост заразившихся превышает 27 тысяч человек. 

Пятый день подряд регистрируется более 900 смертей от коронавируса за сутки. Израильский врач Борис Бриль назвал причины стремительных темпов распространения вируса в России. Одной из причин он назвал нежелание проходить вакцинацию. Население не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию.

Если невакцинированное население свободно контактирует между собой, то рост заразившихся неизбежен. Кроме того, начался учебный год, увеличилось количество контактов в общественном транспорте. Бриль также отметил, что инфекция мутирует там, где большая плотность населения, где много инфицированных и нет ограничений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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