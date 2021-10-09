В РФ предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации

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Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает правильным и целесообразным введение системы штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Причем наказывать рублем таких людей предлагается не разово, а каждый месяц - и так до тех пор, пока человек не поставит прививку.
По мнению эксперта, такой подход позволит реально уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.
«В настоящее время есть эффективная и широкодоступная вакцина от коронавирусной инфекции, которая хорошо предотвращает случаи тяжёлой инфекции и случаи с летальным исходом. Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы», - пояснил член-корреспондент РАН в беседе с «Говорит Москва».
Лукашев сообщил, что сейчас государство на лечение одного больного коронавирусом тратит порядка 200 тысяч рублей. Косвенный ущерб приближается к миллиону. Если принять во внимание эти данные, становится очевидным, что штрафы за отказ от вакцинации - мера вполне оправданная.
Лукашев напомнил, что для современного общества стало нормой платить за вредные привычки - например, за сигареты или алкоголь, которые облагаются акцизом.
Пришло время подумать над тем, чтобы отказ от вакцинации также облагался сборами.
Эксперт считает справедливым ввести штраф за отказ от вакцинации в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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