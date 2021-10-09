Минздрав России разрешил испытания «КовиВака» на пожилых

Минздрав РФ согласовал проведение клинических испытаний вакцины «КовиВак» на добровольцах старше 60 лет. Информация об этом решении опубликована 8 октября в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Исследования будут проводиться в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. академика Е. А. Вагнера и медико-санитарной части №?163 ФМБА в Новосибирской области. Планируется провести исследования на 250 добровольцах.

29 сентября нынешнего года директор по качеству Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Александра Синюгина сделала заявление, что российская вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% — от тяжелой формы болезни.

23 сентября генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил об увеличении количества производства вакцины «КовиВак» в 2 раза.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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