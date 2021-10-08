Ученый-вакцинолог Михаил Костинов рассказал о возможностях и пределах эффективности вакцин от коронавируса

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По мнению заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова», профессора, доктора медицинских наук Михаила Костинова, из-за штамма коронавируса Дельты надежды человечества на вакцину растаяли. И сейчас людям абсолютно не понятно: стоит ли вакцинироваться вообще?
В интервью изданию «Ъ» эксперт заявил, что с вирусами всегда, причем, в быстрых темпах, происходят мутации. Правда, ученые считают вирус изменившимся при условии, что в его структуре произошло не менее 6% изменений. Пока такого не происходит, вакцины против вируса работают эффективно. Сейчас происходит практически то же самое: «эпидемиологическую эффективность оценивают в 49%, а сколько летальных исходов среди привитых? Нет. Или если есть, то единицы».
Ученый отметил, что обычно заболевают те вакцинированные люди, у которых еще не успел сформироваться иммунитет. При этом вторую вакцину они получают в период инкубационного периода заболевания, ведь особенность коронавируса в том, что он может долго сохраняться в организме.
«Вакцина способна защитить только тогда, когда произойдет формирование антител, а это случается через четыре недели после двух доз препарата... При любой инфекции, не обязательно коронавирусной, привитой будет болеть в более легкой форме, с меньшим числом осложнений и останется в живых. Это все должны знать», - напомнил Костинов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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