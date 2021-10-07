Инфекционист Тимаков счел осень худшим временем для заражения коронавирусом

Главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает осень самым неудачным временем года для встречи человека c Covid-19. Об этом медик сообщил в студии радио Sputnik.

«Осень — это не лучшее время, чтобы «встречаться» с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм», — пояснил инфекционист.

Евгений Тимаков пояснил радиослушателям, что осенью начинают активничать не только коронавирус, но и другие инфекции - грипп, ОРВИ. Многие пациенты вынуждены сражаться с ними и с ковидом одновременно или подряд - сразу после одного инфекционного процесса может наступить другой.

Тимаков предупредил, что такая ситуация опаснее всего для непривитых (от ковид/гриппа) россиян.

Врач пояснил, что пусть даже вакцины не защищают от заражения, прививка способна защитить от чрезмерной вирусной нагрузки при контактах с заболевшими Covid-19.

Ко всему, вакцинация снижает риск микст-инфекции - то есть, уменьшает шансы заразиться несколькими вирусами сразу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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