В больницах Петербурга стало в пять раз больше вакцинированных заболевших коронавирусом

В Петербурге число заболевших, имеющих прививку от коронавируса, увеличилось в пять раз. Количество привитых пациентов, которые находятся в стационарах города, на сегодня составляет от 8 до 10%. Каждый десятый пациент с ковидом в Петербурге ранее привился. Такое заявление сделал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он также сказал, что вакцинация снижает риск тяжелого или среднетяжелого течения заболевания втрое, а летального исхода - в 20 раз. Лисовец также сказал, что привитые пациенты, скончавшиеся от коронавируса, тоже есть. 90% — это граждане в возрасте 60 лет и старше, пишет fontanka.ru .

Лисовец предположил, что в городе могут быть введены дополнительные ограничительные меры для пожилых граждан.

Ранее стало известно, что число пациентов с коронавирусом в больницах Петербурга превышает 6 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700