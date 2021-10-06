В больницах Петербурга стало в пять раз больше вакцинированных заболевших коронавирусом

Сегодня, 18:49

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В больницах Петербурга стало в пять раз больше вакцинированных заболевших коронавирусом

В Петербурге число заболевших, имеющих прививку от коронавируса, увеличилось  в пять раз. Количество привитых пациентов, которые находятся в стационарах города, на сегодня составляет от 8 до 10%. Каждый  десятый пациент  с ковидом в Петербурге ранее привился. Такое заявление сделал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. 

Он также сказал, что вакцинация снижает риск тяжелого или среднетяжелого течения заболевания втрое, а летального исхода - в 20 раз. Лисовец также сказал, что привитые пациенты,  скончавшиеся от коронавируса, тоже есть.  90% — это граждане в возрасте 60 лет и старше, пишет fontanka.ru.

Лисовец предположил, что в городе могут быть  введены дополнительные ограничительные меры для пожилых граждан.

Ранее стало известно, что число пациентов с коронавирусом в больницах Петербурга превышает  6 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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