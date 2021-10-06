В больницах Петербурга стало в пять раз больше вакцинированных заболевших коронавирусом

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В Петербурге число заболевших, имеющих прививку от коронавируса, увеличилось в пять раз. Количество привитых пациентов, которые находятся в стационарах города, на сегодня составляет от 8 до 10%. Каждый десятый пациент с ковидом в Петербурге ранее привился. Такое заявление сделал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Он также сказал, что вакцинация снижает риск тяжелого или среднетяжелого течения заболевания втрое, а летального исхода - в 20 раз. Лисовец также сказал, что привитые пациенты, скончавшиеся от коронавируса, тоже есть. 90% — это граждане в возрасте 60 лет и старше, пишет fontanka.ru.
Лисовец предположил, что в городе могут быть введены дополнительные ограничительные меры для пожилых граждан.
Ранее стало известно, что число пациентов с коронавирусом в больницах Петербурга превышает 6 тысяч.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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