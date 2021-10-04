Кардиолог Хадзегова объяснила важность статинов при ковиде

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Для коронавирусного инфицирования основными мишенями в человеческом организме являются сердце и сосуды. Что характерно для вирусного воздействия генома SARS-CoV-2, так это то, что он, попадая в организм, способен осуществить запуск сердечно-сосудистых заболеваний, а также серьезно сделать намного хуже течение болезни для тех пациентов, у которых она уже была до того, как эти люди инфицировались.
На злободневную тему, чем крайне опасно инфицирование коронавирусом для человеческой сердечно-сосудистой системы, журналисту издания «МК» рассказала д.м.н., профессор, кардиолог, руководитель отдела функциональной и ультразвуковой диагностики, заведующая кафедрой клинической ультразвуковой и функциональной диагностики ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Алла Блаловна Хадзегова.
Опытный медицинский специалист, врач-кардиолог Алла Хадзегова профессионально объяснила, в силу каких показаний инфицированным пациентам крайне необходимо сразу же приступить к приему лекарственных препаратов — статинов. Основная мишень для инфекции SARS-CoV-2 — легкие человека. Но COVID-19 легко повреждает мышцу сердца и поражает сосудистую сетку.
Подобная ситуация особенно чревата разрушительными последствиями у больных, которые давно страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог рекомендует при коронавирусе следовать указаниям врача, следить за пульсом, давлением, уровнем сахара в крови. Пациенты с болезнями сердца и сосудов при коронавирусе должны принимать высокие дозы статинов, ингибиторы АПФ и кроверазжижающие препараты.
Польза статинов обусловлена восстановлением функции пораженного ковидом эндотелия и снижением воспаления сосудистой стенки. При коронавирусной инфекции польза приема статинов заключается в снижении риска тромбообразования. Хадзегова отметила, что регулярный прием ингибиторов АПФ снижает вероятность летального исхода при COVID-19.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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