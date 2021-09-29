Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

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Вакцинация от коронвируса препаратом «ЭпиВакКорона» не эффективна, уверено говорят немало тех граждан, которые вакцинировались им.
В Сети появилось уже множество рассказов о том, как после вакцинации «ЭпиВакКороной» люди заражаются и нередко болеют в тяжелой форме.
Со слов женщины по имени Надежда, ее мать хотела привиться вакциной «Спутник V», но поскольку препарата не было, то 60-летняя женщина вакцинировалась «ЭпиВакКороной». Заболела она вскоре после вакцинации, и болезнь у нее протекала тяжело. После 10 дней лечения дома ее госпитализировали. Три недели она провела в реанимации, но медики не смогли спасти ее жизнь. Причиной смерти была названа острая респираторная недостаточность.
Надежда отметила, что болела коронавирусом и ее 82-летняя бабушка. Хотя у нее множество заболеваний, она перенесла болезнь легче, чем мать, которая получила прививку.
Еще один схожий случай произошел и с коллегой россиянки Натальи. Она отметила, что умер от коронавируса доцент кафедры ИСТ НГАСУ, кандидат физмат наук Геннадий Руев. Он заразился вскоре после вакцинации «ЭпиВакКороной».
Умерли после вакцинации «ЭпиВакКороной» и родители-инвалиды Ирины. Она сообщила, что мать была госпитализирована с поражением легких в 10%. И хотя причина смерти была указана «сердечно-легочная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», тело покойной выдали в полиэтилене, как выдают умерших от коронавируса. Скончался от коронавируса и отец Ирины.
О схожих случаях в Сети уже немало публикаций.
Отметим: Госдумой уже принят законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь. Поэтому вакцинация будет обязательной для учителей, врачей, социальных работников и представителей некоторых других профессий.
И сейчас эта ситуация беспокоит многих граждан. Они пытаются добиться, чтобы информация о вакцинах была максимально открытой и для нее использовались препараты, которые являются безопасными и эффективными.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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