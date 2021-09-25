Россиянам объяснили, как вакцинироваться от гриппа и сочетать прививку с препаратами от ковида

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Главный врач Домодедовской клинической больницы Андрей Осипов объяснил, какие критерии должны быть главными при выборе препарата для того, чтобы вакцинироваться от гриппа. Выбирая вакцину, каждый человек обязан консультироваться со своим семейным или лечащим врачом, сообщает Телеканал 360°.
В последнее время медицинские специалисты рекомендуют несколько лекарственных препаратов, среди которых наиболее известными являются совигрипп, ультрикс и ультрикс квадри. В первую очередь, вакцинацию необходимо осуществлять пациентам, входящим в группы риска. Среди таких граждан: пенсионеры, люди с хроническими недугами, беременные женщины. Вакцинироваться от гриппа можно бесплатно в поликлинике.
Стоит отметить, что грипп и коронавирус имеют схожую картину заболевания. Этой осенью желательно привиться и от гриппа, и от COVID-19. Прививки можно сделать с интервалом один месяц. Ранее СМИ писали, что новорожденных в России могут начать вакцинировать от коронавируса в обязательном порядке. Такую возможность рассмотрел врач-педиатр Тимаков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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