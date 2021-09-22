В Петербурге ограничительные меры продлены до конца октября

В Санкт-Петербурге до конца октября продлили ограничительные меры, принятые в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В документе сказано: «По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения».

Это означает, что в Северноq столице сохраняются требования на ношение защитных масок в общественных местах - магазинах, транспорте, на вокзалах и остановках.

В постановлении также отмечается, что с 1 октября руководители исполнительных органов власти города, госучреждений и предприятий должны обеспечивать наличие у не менее 80% сотрудников QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном коронавирусе или документа, в котором подтверждается факт прививки хотя бы первым компонентом вакцины.

Как стало известно, за сутки в Петербурге коронавирусом заразились 1 874 человека.

В целом по стране зафиксировали 21 379 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе выявлено 1 749 (8,2%) без клинических проявлений. 828 человек скончались.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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