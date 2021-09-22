Иммунолог Болибок заявил, что осложнения после коронавируса COVID-19 могут проявиться не сразу

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Осложнения после перенесенного заболевания на вирус SARS-CoV2, как правило, начинаются на 3-4 неделе после того, как у пациента закончится острая фаза заболевания. Такую информацию в эфире телеканала МИР 24 сообщил медицинский специалист иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«В тех случаях, когда течение заболевания было особенно тяжелым, поначалу после такой нагрузки больные, естественно, просто физически измождены. Проходит время, и позже пациенты понимают, что физическое измождение не проходит. Начинаются жалобы медикам, люди идут к врачам. Каждый человек ищет, что с ним не так, почему он долго не выздоравливает», — рассказал медик.
Владимир Болибок говорит, что в таких случаях больные чаще всего жалуются на хроническую усталость или депрессию. Подобные симптомы вызваны воздействием вируса на организм. Коронавирус поражает клетки центральной нервной системы.
«После заболевания возникает либо нарушение обмена веществ в этих клетках, или прямая иммунная агрессия против клеток, зараженных коронавирусом. Поэтому мы такой спектр осложнений и видим, связанных с нарушением работы ЦНС», — добавил специалист.
Врачи и ученые пытаются понять, как нужно лечить осложнения после ковида. В частности, аутоиммунные осложнения после коронавируса пока лечатся по тем же схемам, которые применялись раньше. Им, по словам Владимира Болибока, чаще всего подвержены женщины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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