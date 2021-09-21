Иммунолог из Новосибирска Ивлева рассказала о введении разных вакцин от COVID-19

Вчера, 20:24

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Иммунолог из Новосибирска Ивлева рассказала о введении разных вакцин от COVID-19

Можно сделать прививку двумя уколами «Спутника V», а ревакцинацию — «ЭпиВакКороной»? Обязательно ли, прежде чем вакцинироваться, проверять уровень антител? На подобные, а также на другие популярные вопросы о прививках против коронавируса ответила для издания «Московский Комсомолец» иммунолог, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева. 

«Каким вакцинным препаратом ревакцининироваться с максимальной эффективностью? Можно ли для этих целей применять «ЭпиВаккорону» или «Спутник V?» 
«Когда люди решили вакцинироваться повторно, после того как прошло полгода после основной прививки, то ревакцинация может проводиться любой вакциной, зарегистрированной на территории РФ, в соответствии с инструкцией к ее применению». 
«Если человек вакцинировался одним вакцинным препаратом, разрешается ему ревакцинироваться другим?» 
«Да, вакцины для первой и повторной вакцинации могут быть разные». 
«При ревакцинации обязательно должно быть тоже две прививки?» 
«Однократно можно провести повторную иммунизацию «Спутник Лайт», остальные вакцины должны быть введены дважды». 
«Можно ли делать прививку при наличии антител?» 
«Определять уровень антител перед проведением прививки не требуется, человек может быть вакцинирован при любом их количестве». 
«Можно ли мыться после прививки от коронавируса и мочить место прививки?» 
«После любой вакцинации можно принять душ. Ванна, баня, бассейн не рекомендованы. Эти приятные процедуры допустимы на следующий день после вакцинации против гриппа и через три дня — после иммунизации против COVID-19». 

Напомним: после первой вакцинации от COVID-19 до курса ревакцинации должно пройти полгода.  Ранее новосибирские врачи рассказали о побочных эффектах при повторном курсе вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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