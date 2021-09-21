Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз

Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл игры» рассказал зрителям о многих резонансных итогах научных исследований, в которых речь идет о прививках против вируса SARS-CoV-2, пишет издание REGNUM.

Известный политический деятель России обнародовал медицинские показатели Израиля. Эти данные сейчас выложены на медицинском портале MedRxiv. В соответствии с информацией израильских врачей, у привитых больных граждан риск инфицирования штаммом «Дельта» получился выше в 13,06 раза, чем у тех людей, кто уже переболел коронавирусом. Политолог указал, что с итогами данного исследования полностью согласилось руководство компании Pfizer в лице ее технического директора Скотта Готтлиба.

Ученые определили, что это происходит по причине двусоставного человеческого иммунитета. В организме людей, помимо самих антител, дополнительно ещё есть и Т-клетки. Они как раз и сигнализируют организму, какой именно вирус попал внутрь. С их помощью организм получает более полное представление об антигене. При введении вакцины организм программируют только на шип-белок вируса, оставляя без внимания еще более 20 других белков. По мнению политолога, если это действительно так, то пора перестать говорить, что переболевшие не вакцинированные люди опасны для вакцинированных.

«Получается наоборот — вакцинированные граждане опасны для переболевших, у них больше риск повтора в 13 раз!» — заявил российский лидер движения «Суть времени».

Кургинян отметил, что маховик пропаганды поголовной вакцинации продолжает крутиться, но в коронавирусной истерии уже наметились наглядные изменения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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