Заграничные вспышки «детского» вируса RSV напугали россиян

Soha: проект российского самолета-невидимки ПАК ДА вызвал недоумение в Штатах
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании. Специалисты поясняют, что данное заболевание характерно для детей младшего и дошкольного возраста, и переносится преимущественно в бессимптомной или легкой форме. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Российский врач-педиатр Аркадий Мамонтов прокомментировал, что респираторно-синцитиальный вирус человека периодически вспыхивает среди детей и молодежи, причем в основном в странах с теплым климатом. Данное заболевание вызывает инфекцию нижних дыхательных путей, что при тяжелых случаях может перерасти в бронхит или пневмонию. Врач отметил, что исходя из статистических данных, до 60% младенцев в США инфицируются вирусом RSV в свой первый эпидемический сезон и, практически, 100% детей переносят вирус к возрасту в 2-3 года.
«Это не коронавирус, не предпосылка к нему, а отдельная детская инфекция, которая часто проходит бессимптомно. В последние месяцы проявления вируса RSV действительно стали обширнее, однако он часто исчезает самостоятельно — лишь около 12% детей нуждаются в амбулаторном лечении», - сообщил Аркадий Мамонтов.
Педиатр подчеркнул, что вирус RSV не является смертельно опасным заболеванием, и взрослое население крайне редко может быть подвержено данной инфекции.
«Этот вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, поэтому важно соблюдать личную гигиену и избегать места скопления людей, что мы и так делаем в условиях пандемии», — резюмировал врач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Иран может атаковать Азербайджан уже в течение ближайших суток. Такое предположение высказали авторы интернет-ресурса...Подробнее
Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...Подробнее
Почти год минул с момента окончания Второй Карабахской войны, но СМИ продолжают «разбирать» обстоятельства, при которых...Подробнее
Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов. National Interest вспоминает события,...Подробнее
Британский финансовый гуру Алан Стил, являвшийся противником вакцин от ковида, скончался от ковида 15 сентября после...Подробнее
Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не...Подробнее
Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании....Подробнее
Гарантированную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех россиян предлагают ввести в Госдуме и Совфеде. PRIMPRESS...Подробнее
Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь....Подробнее
Комментировать