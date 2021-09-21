Заграничные вспышки «детского» вируса RSV напугали россиян

Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании. Специалисты поясняют, что данное заболевание характерно для детей младшего и дошкольного возраста, и переносится преимущественно в бессимптомной или легкой форме. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Российский врач-педиатр Аркадий Мамонтов прокомментировал, что респираторно-синцитиальный вирус человека периодически вспыхивает среди детей и молодежи, причем в основном в странах с теплым климатом. Данное заболевание вызывает инфекцию нижних дыхательных путей, что при тяжелых случаях может перерасти в бронхит или пневмонию. Врач отметил, что исходя из статистических данных, до 60% младенцев в США инфицируются вирусом RSV в свой первый эпидемический сезон и, практически, 100% детей переносят вирус к возрасту в 2-3 года.

«Это не коронавирус, не предпосылка к нему, а отдельная детская инфекция, которая часто проходит бессимптомно. В последние месяцы проявления вируса RSV действительно стали обширнее, однако он часто исчезает самостоятельно — лишь около 12% детей нуждаются в амбулаторном лечении», - сообщил Аркадий Мамонтов.

Педиатр подчеркнул, что вирус RSV не является смертельно опасным заболеванием, и взрослое население крайне редко может быть подвержено данной инфекции.

«Этот вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, поэтому важно соблюдать личную гигиену и избегать места скопления людей, что мы и так делаем в условиях пандемии», — резюмировал врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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