Определены группы риска заразиться коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом
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Исследование, о котором рассказали на страницах британского издания Guardian, определило группы риска заразиться коронавирусом COVID-19 после вакцинации.
Ученые из Эдинбургского, Ноттингемского и Оксфордского университетов проанализировали данные более чем 6,9 миллионов вакцинированных граждан, причем, 5,2 миллиона из них полностью завершили курс иммунизации. В результате были сделаны выводы, что даже после вакцинации люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими, как синдром Дауна или деменция, все еще остаются уязвимыми к коронавирусу.
В зоне риска также мужчины и пожилые люди, а также выходцы из таких стран, как Индия и Пакистан.
Большому риску подвержены граждане из неблагополучных семей, а также лица, иммунитет которых ослаблен.
Во время исследования также было установлено, что у людей с синдромом Дауна риск летального исхода от ковида повышен в 13 раз, а у больных деменцией и болезнью Паркинсона увеличен вдвое.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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