Определены группы риска заразиться коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Сегодня, 13:19

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Определены группы риска заразиться коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Исследование, о котором рассказали на страницах британского издания Guardian, определило группы риска заразиться коронавирусом COVID-19 после вакцинации. 

Ученые из Эдинбургского, Ноттингемского и Оксфордского университетов проанализировали данные более чем 6,9 миллионов вакцинированных граждан, причем, 5,2 миллиона из них полностью завершили курс иммунизации. В результате были сделаны выводы, что даже после вакцинации люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими, как синдром Дауна или деменция, все еще остаются уязвимыми к коронавирусу.

В зоне риска также мужчины и пожилые люди, а также выходцы из таких стран, как Индия и Пакистан.

Большому риску подвержены граждане из неблагополучных семей, а также лица, иммунитет которых ослаблен.

Во время исследования также было установлено, что у людей с синдромом Дауна риск летального исхода от ковида повышен в 13 раз, а у больных деменцией и болезнью Паркинсона увеличен вдвое.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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