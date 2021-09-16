Врач-эпидемиолог Сопрун заявил, что грипп никуда не делся

Ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун считает, что утверждать, что гриппа в этом году не будет, слишком преждевременно.

«Грипп не исчез и никуда не делся. Во-первых, этой инфекции не уделялось столько внимания в последние эпидемические сезоны, как коронавирусу. А быстрые методы диагностики гриппа на сегодня не распространены, в отличие от методов диагностики новой коронавирусной инфекции», — отметила Сопрун.

Кроме того, не стоит забывать о карантинных мерах. В результате попыток сдерживания коронавируса автоматически сдерживалось распространение и гриппа. Но не нужно забывать о том, что после вакцинации населения вряд ли будут применены карантинные меры, люди не будут массово сидеть дома. Поэтому, в предстоящем эпидемическом сезоне вполне возможен подъем заболеваемости гриппом.

Исходя из вышеизложенного, не стоит ориентироваться на официальные сообщения об отсутствии вспышек заболевания гриппом в минувшие сезоны, а лучше вовремя пройти вакцинацию от гриппа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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