Смертельный коктейль усилит коронавирус: доктор Шафалинов остановил панику

Вчера, 22:19

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Смертельный коктейль усилит коронавирус: доктор Шафалинов остановил панику

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов опроверг опасность вирусного «коктейля» из гриппа и коронавируса. Эксперт отметил, что даже если 4 волна коронавируса придется на сезон заболеваемости гриппом, значительного осложнения эпидемиологической картины не произойдет. Об этом пишет «Царьград».

Доктор Владислав Шафалинов пояснил, что любые респираторные инфекции, в число которых входят грипп и ковид, потенциально несут риск тяжелых осложнений и летальных исходов. В то же время врач напомнил, что эпидемия гриппа происходит в России каждый год, и в большинстве случаев он переносится достаточно легко. 

«Официальная статистика говорит о 2% летальности в пандемию коронавируса и 1% летальности у гриппа. Если ориентироваться на цифры, то коронавирус опаснее — однако не стоит забывать, что у многих уже есть приобретённый или выработанный иммунитет. К тому же вакцинация идет полным ходом, и в принципе любой желающий может заблаговременно подготовиться к очередной волне коронавируса», - прокомментировал эксперт. 

Владислав Шафалинов отметил, что лично он не верит в образование смертельного коктейля «грипп+ковид», поскольку есть высокая вероятность, что COVID-19 просто «вытеснит» вирус гриппа. 

«Я думаю, что синтеза вирусов не произойдет. Но хочу напомнить, что защитить себя от риска инфицирования можно вакцинацией — как от гриппа, так и от коронавируса», - добавил врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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