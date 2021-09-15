Вирусолог рассказала о необходимости ревакцинации от коронавируса

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Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова призвала россиян отнестись к ревакцинации серьезно. По ее словам, вакцинироваться нужно через полгода после прививки. Ревакцинацию «Спутником Лайт» вирусолог назвала замечательной возможностью. Однократная постановка вакцины эффективна и она усилит защиту организма, отметила врач.
Карпова также сказала, что каждый человек должен самостоятельно думать о своей защите. Если есть возможность сделать анализ на антитела и выяснить, насколько их уровень высок, то стоит найти специалиста, который интерпретирует результаты, пишет RT.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что для ревакцинации подойдет любая вакцина. Он подчеркнул, что главное - запустить в организме процесс выработки антител. Защитный механизм организма сработает при повторном заражении вирусом независимо от появления новых штаммов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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