Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

Вчера, 23:09

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Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса привиты 905 687 жителей республики. Как рассказала главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Татарстана, шеф терапевтической клиники РКБ, заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач РТ, доктор медицинских наук, профессор Диана Абдулганиева, после прививки заболевает ковидом ничтожно мало людей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«Цифра – она достаточно относительная, данные различные в зависимости от стран и регионов – от 0,5 до 3-4 процентов», – отметила специалист.

Она подчеркнула, что важно разграничивать заболевших с уже оформившимися антителами к вирусу и тех, кто иммунитета не имеет. Полный иммунитет вырабатывается примерно на 21 день после второй дозы вакцины. Если за весь этот период человек не заболел коронавирусом, он будет защищена вакциной от тяжелых форм болезни и серьезных последствий.

«Пациенты, у которых после прививки появились антитела и выработался иммунитет, в отделениях интенсивной терапии не встречаются», – отметила Абдулганиева.

Однако есть и исключения, когда даже после полного курса вакцин у человека не вырабатывается иммунитет. Таких людей примерно 3-7%.

«Это люди с ослабленным иммунитетом, очень пожилые, пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом в стадии декомпенсации – у них организм может не выработать антитела. Такие пациенты есть, у которых зарегистрировано полное проведение прививки, но уровень антител крайне низкий или практически нулевой», – объяснила медик.

Поэтому медики не устают напоминать, что до тех пор, пока не сформируется окончательный иммунитет, человеку необходимо особенно беречься - «втройне»: менять медицинские маски каждые два-три часа, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. В этот период вакцинированный человек очень уязвим и перед другими вирусами. А в период между обеими дозами вакцины нужно четко соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, ибо это жизненно важно.

«Я вообще рекомендую людям, которые вакцинируются, делать это в пятницу. Чтобы провести субботу и воскресенье дома, потому что возможен небольшой подъем температуры, небольшая миалгия – боли в мышцах, суставах, головная боль. Поэтому сделать прививку в пятницу, чтобы выходные провести дома с минимальными контактами с людьми, – это достаточно разумная тактика», – посоветовала Абдулганиева.

По словам эксперта, заболеть ковидом могут и те, кто полностью вакцинирован и у кого полностью выработались антитела. Виноваты в этом новые штаммы вируса. Однако вакцинированные больные в любом случае могут рассчитывать на легкую форму заболевания.

Главный терапевт Минздрава РТ призвала людей вакцинироваться от ковида в обязательном порядке и привела в пример слова своей коллеги.

«Врач сказала очень эмоциональную фразу. «Знаете, сегодня на обходе в отделении всех пациентов, которые после прививки, имея антитела, находятся в легкой форме на госпитализации, благодарила за то, что они привились. За то, что усилия врачей по лечению привитых пациентов абсолютно несопоставимы с усилиями врачей, которые лечат пациентов не привитых, болеющих тяжело», – заключила врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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