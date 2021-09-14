Иммунолог Болибок заявил, что у женщин более высокий титр антител после вакцинации против COVID-19 коронавируса

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что у женщин после вакцинации от COVID-19 формируется более высокий титр антител, чем у мужчин.
В эфире телеканала «МИР 24» он сообщил, что у женщин после вакцинации не только формируется более высокий титр антител, но и сохраняется дольше. Также, по словам Болибока, уже есть доказательства того, что женский организм вырабатывает больше антител и после перенесенного коронавируса.
Такая реакция женского организма на коронавирусную инфекцию, по словам эксперта, предусмотрена природой, поскольку иммунитет женщин должен защитить не только ее, но и при беременности уберечь вынашиваемый плод.
«Это влияние половых гормонов и то, что женский организм вырабатывает антитела не только для себя, но и для того, чтобы при беременности передать свой иммунитет развивающемуся плоду», – подчеркнул иммунолог.
Но это также является причиной того, что женщины чаще страдают аутоиммунными заболеваниями. Из-за сбоя в синтезе антител их иммунная система через антитела начинает атаковать собственные ткани, что и провоцирует аутоиммунные заболевания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
60-летний Сергей Сафронов, работающий водителем скорой помощи в ЦРБ Сибая, скончался после первой вакцинации от...Подробнее
В Израиле, как и в США, уже массово прививают детей старше 12 лет. В России же только стартовали исследования вакцины...Подробнее
Главный врач клиники № 71 города Москвы и звезда российского ТВ Александр Мясников напомнил российским гражданам, от...Подробнее
Российские путешественники, побывавшие на отдыхе в Дагестане, поделились впечатлениями от поездки. По словам туристов,...Подробнее
Компактный, мощный и малошумный пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение авиации ВКС России. Пилот, участвующий в...Подробнее
В Израиле умер лидер движения против вакцинации от коронавируса Хай Шаулян. The Jerusalem Post сообщает, что причиной...Подробнее
Польская армия подвергает себя огромному риску. Все войско Польши может легко попасть в «котел», если власти страны...Подробнее
Эксперты проанализировали экономическую ситуацию в Великобритании и определили, что во многих пунктах она следует пути...Подробнее
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который часто комментирует происходящие в мире события и дает...Подробнее
Комментировать