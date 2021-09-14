Иммунолог Болибок заявил, что у женщин более высокий титр антител после вакцинации против COVID-19 коронавируса

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что у женщин после вакцинации от COVID-19 формируется более высокий титр антител, чем у мужчин.

В эфире телеканала «МИР 24 » он сообщил, что у женщин после вакцинации не только формируется более высокий титр антител, но и сохраняется дольше. Также, по словам Болибока, уже есть доказательства того, что женский организм вырабатывает больше антител и после перенесенного коронавируса.

Такая реакция женского организма на коронавирусную инфекцию, по словам эксперта, предусмотрена природой, поскольку иммунитет женщин должен защитить не только ее, но и при беременности уберечь вынашиваемый плод.

«Это влияние половых гормонов и то, что женский организм вырабатывает антитела не только для себя, но и для того, чтобы при беременности передать свой иммунитет развивающемуся плоду», – подчеркнул иммунолог.

Но это также является причиной того, что женщины чаще страдают аутоиммунными заболеваниями. Из-за сбоя в синтезе антител их иммунная система через антитела начинает атаковать собственные ткани, что и провоцирует аутоиммунные заболевания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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