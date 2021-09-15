Иммунолог Шарковская пояснила, почему после прививки от COVID-19 не проходит кашель

После вакцинации от COVID-19 самочувствие человека может несколько ухудшиться. Возможно повышение температуры, появление ломоты в теле. Но может появиться и кашель, предупреждает издание Доктор Питер со ссылкой на слова аллерголога-иммунолога Татьяну Шарковскую.

По информации медика, кашель после поставленной вакцины может быть проявлением легкого ОРВИ, когда накапливается много слизи в верхних дыхательных путях. Но в то же время у него может быть и аллергический характер.

«Если у ребенка или у взрослого есть аллергия на компоненты вакцины, кашель проявляется как легкая аллергическая реакция. Вторая причина — в поствакцинальном периоде может произойти присоединение инфекции, которая задействует нижние дыхательные пути, в результате возникает кашель», - пояснила доктор Шарковская.

Врач отметила, что если кашель сильный и очень досаждает человеку, или же если он в течение нескольких дней не проходит, не стоит откладывать визит в больницу. Медики определят причину кашля и назначат лечение.

Если кашель не сопровождается признаками инфекции, то, по словам специалиста, можно сделать ингаляцию с физраствором или минеральной водой, предварительно выпустив из нее газ.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал россиянам, которые поставили прививку от COVID-19, пить много воды - это позволит снизить риски развития «побочек», в том числе тяжелых.

«После вакцинации может возникнуть угроза тромбообразования из-за спайкового (S) белка, гидрогеля Darpa, алюминия и оксида графена, если они входят в состав вакцин от коронавируса COVID-19. Поэтому требуется постоянный контроль за свертывающей и антисвертывающей системой крови», - пояснил доктор Кутушов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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