Глухие, слепые и мертвые: стало известно о последствиях вакцинации детей в США

Сегодня, 08:44

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Глухие, слепые и мертвые: стало известно о последствиях вакцинации детей в США

Доктор Джейн Руби в качестве приглашенного эксперта на шоу Стью Питерса рассказала о драматических последствиях вакцинации детей от коронавируса в США. По ее данным, много юных жителей страны в возрасте от 6 до 17 лет столкнулись с серьезнейшими осложнениями. Есть также дети, для которых вакцинация закончилась смертельным исходом.

В Соединенных Штатах после вакцинации 73 ребенка ослепли, а 48 детей потеряли слух и речь, передает «ЛентаЧел». 14 несовершеннолетних после прививок умерли.

Руби, ссылаясь на результаты недавнего исследования ученых из Калифорнийского университета, также добавила, что многие дети после вакцинации сталкиваются с проблемами в работе сердца. Как правило, такие осложнения наблюдаются у подростков 12-17 лет.

При этом исследователи выяснили, что миокардит (воспаление сердечной мышцы) преимущественно появляется после второй инъекции.

Во время рассказа на шоу доктор Руби еще раз напомнила аудитории, что на текущий момент до сих пор достоверно неизвестно, насколько защищают вакцины детей от коронавируса, и главное - каковыми могут быть их долгосрочные последствия.

Ведущий Стью Питерс огласил в эфире, что у ребенка шансов столкнуться с сердечными проблемами после прививки в четыре раза больше. нежели угодить в больницу с коронавирусом и умереть от заболевания.

Посему и журналист, и его собеседница считают самым правильным в этой ситуации остановить вакцинацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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