Глухие, слепые и мертвые: стало известно о последствиях вакцинации детей в США

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
Доктор Джейн Руби в качестве приглашенного эксперта на шоу Стью Питерса рассказала о драматических последствиях вакцинации детей от коронавируса в США. По ее данным, много юных жителей страны в возрасте от 6 до 17 лет столкнулись с серьезнейшими осложнениями. Есть также дети, для которых вакцинация закончилась смертельным исходом.
В Соединенных Штатах после вакцинации 73 ребенка ослепли, а 48 детей потеряли слух и речь, передает «ЛентаЧел». 14 несовершеннолетних после прививок умерли.
Руби, ссылаясь на результаты недавнего исследования ученых из Калифорнийского университета, также добавила, что многие дети после вакцинации сталкиваются с проблемами в работе сердца. Как правило, такие осложнения наблюдаются у подростков 12-17 лет.
При этом исследователи выяснили, что миокардит (воспаление сердечной мышцы) преимущественно появляется после второй инъекции.
Во время рассказа на шоу доктор Руби еще раз напомнила аудитории, что на текущий момент до сих пор достоверно неизвестно, насколько защищают вакцины детей от коронавируса, и главное - каковыми могут быть их долгосрочные последствия.
Ведущий Стью Питерс огласил в эфире, что у ребенка шансов столкнуться с сердечными проблемами после прививки в четыре раза больше. нежели угодить в больницу с коронавирусом и умереть от заболевания.
Посему и журналист, и его собеседница считают самым правильным в этой ситуации остановить вакцинацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
60-летний Сергей Сафронов, работающий водителем скорой помощи в ЦРБ Сибая, скончался после первой вакцинации от...Подробнее
В Израиле, как и в США, уже массово прививают детей старше 12 лет. В России же только стартовали исследования вакцины...Подробнее
Главный врач клиники № 71 города Москвы и звезда российского ТВ Александр Мясников напомнил российским гражданам, от...Подробнее
Российские путешественники, побывавшие на отдыхе в Дагестане, поделились впечатлениями от поездки. По словам туристов,...Подробнее
Компактный, мощный и малошумный пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение авиации ВКС России. Пилот, участвующий в...Подробнее
В Израиле умер лидер движения против вакцинации от коронавируса Хай Шаулян. The Jerusalem Post сообщает, что причиной...Подробнее
Польская армия подвергает себя огромному риску. Все войско Польши может легко попасть в «котел», если власти страны...Подробнее
Эксперты проанализировали экономическую ситуацию в Великобритании и определили, что во многих пунктах она следует пути...Подробнее
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который часто комментирует происходящие в мире события и дает...Подробнее
Комментировать