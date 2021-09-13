Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко заявил, что повторная вакцинация бесполезна

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Повторная вакцинация не поможет остановить распространение коронавируса. Об этом заявил бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он прокомментировал статью, опубликованную изданием The Lancet с выводами о преждевременности повторной вакцинации от коронавируа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Онищенко поддержал мнение авторов статьи, которые уверены, что в сложившейся ситуации ревакцинация является бесполезной.
«Я солидаризируюсь с этими специалистами. Lancet — авторитетное медицинское издание, и публикация в нем весомая», — заявил Онищенко.
Он подчеркнул, что на данный момент приказа о ревакцинации в России не было, поэтому не стоит ориентироваться на слова тех, «кто возомнил себя специалистами».
Отметим: на страницах издания The Lancet вышла статья, в которой группа ученых, в том числе и представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, доказала бесполезность массовой ревакцинации. Они, изучив статистику, пришли к выводу, что ревакцинация в большинстве случаев бесполезна, а также подчеркнули, что несвоевременное ее проведение может даже вредить здоровью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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