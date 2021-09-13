Ученые усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса

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Группа специалистов из США, Великобритании, Швейцарии, Франции и других стран разместила в медицинском журнале The Lancet материал, в котором оспаривается необходимость использования третьей дозы вакцины от коронавируса. В публикации отмечается, что ранняя ревакцинация может вызвать миокардит или синдром Гийена-Барре. Иными словами, ученые против так называемой бустерной вакцинации, так как, по их мнению, она попросту не нужна. Более того, третья доза вакцинного препарата может навредить, так как способна вызвать негативную реакцию организма, включая воспаление сердца. Специалисты подчеркивают, что такие случаи встречаются после второй дозы вакцины мРНК. Речь идет о препаратах Moderna и Pfizer.
Действительно миокардит чаще всего возникает после введения второй дозы Moderna и Pfizer/BioNTech. А синдрома Гийена-Барре встречается после использования векторных аденовирусных вакцин (AstraZeneka, Johnson & Johnson, «Спутник V»).
Эксперты считают, что массовая ревакцинация будет уместная позже. Например, когда появится новый штамм, который может обойти защиту вакцин. Как отмечено в публикации, бустерные прививки должны применяться только если есть доказательства их целесообразности. Также повторная вакцинация показана тем, кто в первый раз привился вакциной с низкой эффективностью, или людям с ослабленным иммунитетом.
В начале августа ВОЗ призвала до сентября ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса с целью привить минимум 10% населения планеты. В США планируют начать повторную вакцинацию 20 сентября. В России ревакцинация началась в конце июня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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