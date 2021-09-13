Ученые усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса

Сегодня, 08:49

0

Image 16+
Ученые усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса

Группа специалистов из США, Великобритании, Швейцарии, Франции и других стран разместила в медицинском журнале The Lancet материал, в котором оспаривается необходимость использования третьей дозы вакцины от коронавируса. В публикации отмечается, что ранняя ревакцинация может вызвать миокардит или синдром Гийена-Барре. Иными словами, ученые против так называемой бустерной вакцинации, так как, по их мнению, она попросту не нужна. Более того, третья доза вакцинного препарата может навредить, так как способна вызвать негативную реакцию организма, включая воспаление сердца. Специалисты подчеркивают, что такие случаи встречаются после второй дозы вакцины мРНК. Речь идет о препаратах Moderna и Pfizer.

Действительно миокардит чаще всего возникает после введения второй дозы Moderna и Pfizer/BioNTech. А синдрома Гийена-Барре встречается после использования векторных аденовирусных вакцин (AstraZeneka, Johnson & Johnson, «Спутник V»).

Эксперты считают, что массовая ревакцинация будет уместная позже. Например, когда появится новый штамм, который может обойти защиту вакцин. Как отмечено в публикации, бустерные прививки должны применяться только если есть доказательства их целесообразности. Также повторная вакцинация показана тем, кто в первый раз привился вакциной с низкой эффективностью, или людям с ослабленным иммунитетом.

В начале августа ВОЗ призвала до сентября ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса с целью привить минимум 10% населения планеты. В США планируют начать повторную вакцинацию 20 сентября. В России ревакцинация началась в конце июня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса

Сегодня, 08:49

Коронавирус «нечаянно» избавил мир от другого опасного заболевания: странный феномен объяснил доктор наук

Вчера, 07:14

Роспотребнадзор: прививки от коронавируса и гриппа нельзя совмещать

13-09-2021, 20:24

Иммунолог Владимир Болибок: маски всем уже осточертели, но новых рекомендаций нет

10-09-2021, 08:59

Академик РАН Бокерия назвал полоскание рта новой защитой от коронавируса COVID-19

9-09-2021, 09:29

Вирусолог из Франции: Дети не должны подвергаться вакцинации от COVID-19

9-09-2021, 08:24

Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

8-09-2021, 13:09

Профессор Катасонов о COVID-19: «Смотрю на цифры и удивляюсь»

8-09-2021, 09:14

Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

8-09-2021, 00:24

Рязанский заявил, что россияне имеют высокий уровень «плохого» холестерина

7-09-2021, 19:14

Названа опасность COVID-19 для сорокалетних: деменция и воспаление мозга

7-09-2021, 18:04

Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

7-09-2021, 13:04

Россиянам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

7-09-2021, 10:19

Постковид: Заболели суставы и резко вырос вес. Что нужно делать?

7-09-2021, 08:44

CNBC: новый опасный штамм коронавируса «мю» выявлен в Колумбии

6-09-2021, 11:29

В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

6-09-2021, 09:54

Новосибирские медики рассказали о важности вакцинации от коронавируса COVID-19 детей

6-09-2021, 09:14

Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

6-09-2021, 07:24

COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

5-09-2021, 13:34

В Греции сравнили вакцинацию с бегом к ускользающей цели

5-09-2021, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России

13-09-2021, 08:09

0

Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...

Подробнее
Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

12-09-2021, 12:19

0

Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше —...

Подробнее
Убивший Усаму бен Ладена «морской котик» Роберт О’Нил предупредил о самой большой угрозе США

Убивший Усаму бен Ладена «морской котик» Роберт О’Нил предупредил о самой большой угрозе США

12-09-2021, 16:09

0

Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности,...

Подробнее
ПФР сообщил российским гражданам о выплате 11 303 рублей, которую можно получать ежемесячно

ПФР сообщил российским гражданам о выплате 11 303 рублей, которую можно получать ежемесячно

12-09-2021, 16:14

0

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей —...

Подробнее
Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

13-09-2021, 13:34

0

В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы. Эксперты...

Подробнее
Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

12-09-2021, 19:49

0

На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный эксперт указал на неразрывную связь «Талибана» со спецслужбами США

Военный эксперт указал на неразрывную связь «Талибана» со спецслужбами США

13-09-2021, 07:14

0

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима...

Подробнее
Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Вчера, 13:59

0

Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...

Подробнее
Экономисты: Белорусская инфляция угрожает доходам россиян

Экономисты: Белорусская инфляция угрожает доходам россиян

13-09-2021, 12:14

0

Перспективы вывести доходы россиян из кризиса выглядят туманно на фоне того, что Россия берет на борт экономику...

Подробнее
Россияне скупают жилую недвижимость в Крыму

Россияне скупают жилую недвижимость в Крыму

13-09-2021, 15:24

0

Россияне все больше обращают внимание на курортную недвижимость в Крыму, где цены на жилье растут не так быстро. Дело в...

Подробнее