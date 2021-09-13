Коронавирус «нечаянно» избавил мир от другого опасного заболевания: странный феномен объяснил доктор наук

Вчера, 07:14

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Коронавирус «нечаянно» избавил мир от другого опасного заболевания: странный феномен объяснил доктор наук

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров рассказал об исчезновении гриппа в мире. Оказывается, случаи заболевания им не фиксируются уже второй год. «Убийцей» опасного ОРВИ стала пандемия коронавируса. Об этом сообщает «Царьград».

«Когда коронавирус стал распространяться, между ним и гриппом началась жесткая конкуренция. Таким образом, именно ковид помог человечеству практически полностью избавиться от гриппа», - объяснил эксперт.

Гундаров рассказал, что вирусы живут колониями, которые проще сравнить с племенами. Окунаясь в отголоски прошлого, нам известно, что отношения между племенами складываются по-разному. Какие-то успешно сосуществуют, а какие-то начинают агрессивную вражду. Ситуация с гриппом и коронавирусом стала развиваться по второму сценарию.

«Проще говоря, там, где много гриппа, там мало коронавируса, и наоборот», - пояснил специалист.

При этом доктор наук добавил, что заболеваемость гриппом в последние годы действительно снижалась, а пандемия окончательно уничтожила инфекцию.

«К сожалению, это не является поводом для радости, так как на смену одному респираторному заболеванию пришло другое. И оно не только не уменьшило, но и повысило уровень смертности», - резюмировал Гундаров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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