Роспотребнадзор: прививки от коронавируса и гриппа нельзя совмещать

В понедельник 13 сентября 2021 года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации прохождения вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Специалисты Роспотребнадзора подробно разъяснили россиянам, что разные виды прививок нельзя делать в один день. Между двумя вакцинациями обязательно необходим перерыв как минимум в один месяц.

При этом в первую очередь всем, кто еще не прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо сделать две прививки от COVID-19, а уж затем, через месяц после введения второго компонента, вакцинироваться от гриппа. Прививки от гриппа и пневмококка медики разрешают делать в один день, но это касается только лиц, которые входят в группы риска, — например, лица преклонного возраста.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на тот факт, что вакцины от ковида и гриппа не являются взаимозаменяемыми. Так, прививка от коронавирусной инфекции не защитит от заражения гриппом, и наоборот. А если человек одновременно заразится и ковидом, и гриппом, это в разы повышает риск летального исхода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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