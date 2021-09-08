Иммунолог Владимир Болибок: маски всем уже осточертели, но новых рекомендаций нет

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Известный российский медицинский специалист аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выступил c призывом к соотечественникам, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью и друг к другу. Сейчас на пороге 4-я волна болезнетворного вируса SARS-CoV-2.
Медик настоятельно рекомендует обязательно соблюдать социальную дистанцию гражданам, у которых врачи диагностировали коронавирус. Аналогично все люди должны носить медицинские защитные маски на лице. Собственные рекомендации специалист объяснил в разговоре с журналистом издания Pravda.Ru.
Несколько раньше руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в нынешнем осенне-зимнем сезоне сохраняется повышенная опасность того, что в Россию придет серьезная 4-я волна коронавирусного инфицирования населения. В Москве, отметил главный медик столицы, власти совместно с медиками научились быстро перепрофилировать медицинские организации под госпитали для больных на SARS-CoV-2. Этому способствовал опыт минувших 3 увеличений заболеваемости в Москве, говорит Хрипун. Глава столичного Депздрава одновременно рассказал, что для того, чтобы перепрофилировать 1000 коек, необходимо 2 недели времени.
Владимир Болибок рассказал о мерах, которые помогут жителям столицы отсрочить или вообще предотвратить приход четвертой волны коронавируса в Москву. По его словам, в этом вопросе все упирается в ответственность горожан.
«Если вам поставили диагноз коронавирус — сидите дома. Я постоянно сталкиваюсь с такими историями, мол, мне поставили диагноз коронавирус, я взял рецепт, пошел в аптеку, там лекарства не оказалось, сел в маршрутку, поехал еще куда-то, да еще в булочную зашел и так далее. Вы понимаете — скольких людей вы перезаражаете, пока такие кренделя выписываете по городу? Людям на это совершенно наплевать. У человека может быть легкая форма коронавируса, а ведь кто-то заразится, и у него будет тяжелая», — высказался аллерголог-иммунолог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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