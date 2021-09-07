Академик РАН Бокерия назвал полоскание рта новой защитой от коронавируса COVID-19

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Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия сообщил об эффективной мере профилактики, которая позволяет предупредить большинство вирусных инфекций, в том числе и COVID-19. Ученый напомнил, что основным путем попадания вируса в организм является ротовая полость и нос, поэтому данные области нужно обеззараживать специальными средствами. Об этом пишет «ОСН».
Академик Лео Бокерия пояснил, что помимо соблюдения противоэпидемиологических мер, вакцинации и регулярной гигиены рук, требуется уделить внимание дезинфекции полости рта, особенно в период «расцвета» вирусных инфекций. Эксперт отметил, что такая простая мера профилактики, как полоскание горла обеззараживающими растворами, позволит значительно сократить риски заражения.
«Откуда бы ни пришла инфекция, она все равно оседает во рту, а потом уже уходит дальше. Ее можно нейтрализовать еще на этапе прохождения в организм, то есть в ротовой полости. Сейчас в аптеках продается масса растворов, которые подойдут для обработки слизистых. В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, я бы включил полоскание горла в список обязательных профилактических мер», - прокомментировал Лео Бокерия.
Ученый добавил, что само по себе полоскание и промывание слизистых не упраздняет ношения масок, соблюдения социальной дистанции — Бокерия напомнил, что самой действенной мерой профилактики ковида по-прежнему остается вакцинация.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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