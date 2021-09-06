Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

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Вакцинация от коронавируса возможна при наличии ВИЧ.
В Министерстве здравоохранения России сообщили, как проводить вакцинацию против COVID-19 ВИЧ-инфицированных пациентов, опубликовав соответствующие рекомендации.
Пациенты с вирусом иммунодефицита человека, получив прививку, защищаются от тяжелого развития заболевания, что важно, если все же они заболеют COVID-19. При этом стоит учитывать, что отказать пациентам с ВИЧ в иммунизации врачи могут при наличии иных противопоказаний, например, при сахарном диабете, заболеваниях легких, сердца, сосудов. А вот ВИЧ сам по себе не является причиной для отказа от вакцинации.
Вакцинацию при наличии ВИЧ Минздрав РФ рекомендует проводить двухкомпонентной вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Статус ВИЧ-инфицированного предложено не учитывать.
Отметим, противопоказанием при вакцинации от COVID-19 считается наличие острой аллергии на компоненты вакцины, острое заболевание или обострение хронической болезни. При этом, как объясняют врачи, после стабилизации состояния можно вакцинироваться даже при наличии хронической болезни.
Вакцинация, по словам иммунологов, защищает в первую очередь от тяжелого течения COVID-19, но также она снижает риски заражения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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