Вирусолог из Франции: Дети не должны подвергаться вакцинации от COVID-19

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Вирусолог из Франции: Дети не должны подвергаться вакцинации от COVID-19

В детском возрасте формируется и вырабатывается собственный естественный иммунитет. Этот защитный механизм, которым человек наделен от природы, намного лучше всякой вакцины, созданной искусственным путем против коронавирусного инфицирования подрастающего поколения. Эти непреложные истины рассказал врач-вирусолог из Франции Жан-Мишель Клавери 6 сентября на канале CNEWS, пишет российское онлайн-издание ИА «Красная Весна». 

Как утверждает медицинский специалист Жан-Мишель Клавери, абсолютно бессмысленно подвергать массовой прививочной кампании именно ту группу людей в нашем мире, которая меньше всего болеет и лучше всех переносит инфекцию коронавируса. Это дети, подростки и юношество. 

«Еще совсем недавно всему человечеству всячески навязывали расхожий миф о том, что люди должны создавать для себя массовый иммунитет. Правительства разных стран, мировое ученое сообщество вместе со СМИ громогласно трубили, что именно он может нас спасти от коронавируса, но теперь этот миф рассеялся», — сказал французский вирусолог. 

Медик обратил внимание пользователей — многими исследовательскими группами выявлено, что вакцинированные люди продолжают распространять коронавирус. Вирусолог уверен, что детский натуральный иммунитет лучше всякой вакцины от коронавируса. Он и дольше сохраняет организм от двойного заражения, и гораздо шире, чем любая вакцина. 

«И я не понимаю, почему вакцинируют детей, но не вакцинируют людей, кому 80 лет?» — сказал в заключении Жан-Мишель Клавери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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