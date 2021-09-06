Профессор Катасонов о COVID-19: «Смотрю на цифры и удивляюсь»

Сегодня, 09:14

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Профессор Катасонов о COVID-19: «Смотрю на цифры и удивляюсь»
Российский экономист, бизнес-аналитик Валентин Катасонов

Российский экономист, бизнес-аналитик Валентин Катасонов сообщил о «дикости» кампании по массовой вакцинации против ковида. По словам эксперта, абсолютно безопасных вакцин не существует в медицинской среде, и заявления политиков о том, что отечественные препараты не могут вызывать побочные эффекты, являются заведомо ложными, передает «Бизнес Online».

Эксперт Валентин Катасонов проанализировал кампанию по вакцинации населения, проводимую в России, и сообщил о некомпетентности производителей, которые создают препараты от ковида. Аналитик напомнил, что внедренные препараты не могут иметь статус «вакцин», так как не содержат в составе цельный вирус. 

«Я уже молчу об отсутствии должного числа клинических исследований, которые должны быть проведены перед массовым внедрением препаратов для населения. Некоторые российские медики сказали мне доверительно, что те тестирования, которые делались по нашим препаратам, были еще более символическими, чем по западным препаратам Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. В этом плане мы переплюнули США по наглости», - заявил Валентин Катасонов. 

Экономист указал, что именно хаотичность организации кампании по вакцинации, отсутствие должного количества клинических исследований и неинформированность населения о побочных эффектах от вакцин привели к странным статистическим данным по числу заражений коронавирусом в России. 

«Бесчисленные примеры показывают: власти либо прячут информацию, раскрывающую истинную картину с побочками и летальными исходами, либо беспардонно врут. Любой первокурсник медицинского ВУЗа знает, что абсолютно все вакцины чреваты побочными эффектами, а наши власти заявляют, что это не так. И продолжают добиваться иммунизации 70% населения», - добавил Катасонов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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