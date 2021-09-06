Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

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Главврач ГКБ № 71 города Москвы Александр Мясников считает, что коронавирус никуда не денется - он пришел навсегда. Доктор согласен со теми своими коллегами, которые утверждают, что следует научиться сосуществовать с COVID-19.
Мясников отмечает, что нужно либо закутываться в маски, либо массово прививаться ежегодно. Врач считает, что вакцинация не остановит заражение, но может снизить количество тяжелых случаев заболевания и летальных исходов. Что касается пандемии, то будут четвертая волна, пятая, шестая, двадцатая, сказал Мясников.
Многие страны мира уже были готовы последовать действиям Израиля, где привита большая часть населения. В этой связи власти Израиля сняли почти все ограничения. Эта страна хотела показать, каким путем стоит идти в борьбе с инфекцией, чтобы зажить, как прежде, то есть без коронавируса.
Однако в Израиле за одну неделю до 4 сентября зафиксировали максимальное количество инфицированных на душу населения. Мир сразу усомнился в способности имеющихся вакцин и потерял ориентир.
С утверждением о том, что человечеству придется жить в условиях распространения коронавируса, согласен доктор медицинских наук, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой и президент Общества доказательной медицины Василий Власов. Однако он не исключает, что ковид со временем станет сезонной простудой без катастрофических осложнений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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