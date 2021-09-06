Названа опасность COVID-19 для сорокалетних: деменция и воспаление мозга

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Способность вируса SARS-CoV-2 создавать серьезные проблемы с психикой людей, переболевших данным заболеванием, в июле нынешнего года подтвердило исследование Саутгемптонского университета, опубликованное в журнале Brain Communications. В этот раз были исследованы 267 пациентов, инфицированных коронавирусом, пишет «Московский Комсомолец». У всех их наблюдались неврологические отклонения.
Этот эксперимент засвидетельствовал, что у 11% был отмечен делирий, у 9% наблюдались психоз и воспаление мозга, а у 7% были другие энцефалопатии (любое широко распространенное заболевание мозга, которое изменяет его функцию или структуру).
«Медики, проводящие этот мониторинг, были поражены тем, что некоторые из этих состояний появлялись одновременно у одних и тех же людей, — рассказал ведущий автор и специалист по неврологии доктор Эми Росс-Рассел. - Такая ситуация бывает тогда, когда коронавирус управляет несколькими долями нервной системы у одного и того же пациента».
Подобные признаки нередко исчезают после излечения человека от ковида. Бывает однако, что у некоторых больных SARS-CoV-2 является причиной стойких расстройств в плане неврологии.
В Национальном институте здравоохранения и качества медицинской помощи (Британия) сотрудники рассказали, что «длительный COVID», который наблюдался, как утверждает статистика, более, чем у двух миллионов человек в одной только Великобритании, часто провоцирует неврологические проблемы. Может быть «мозговой туман» (потеря концентрации или проблемы с памятью), бессонница, нервные расстройства и бред.
Доктор Дэвид Стрейн — сопредседатель комитета медицинских преподавателей Британской медицинской ассоциации (BMA) и старший преподаватель клинической практики в Университете Эксетера сказал на совещании экспертов BMA в июле: «Большая часть указанных больных имела легкое начальное инфицирование. Оно похожее на серьезное заболевание гриппом. Однако у этих пациентов осталось множество признаков, таких как усталость, мозговой туман и боль во всех мышцах».
Доктор Стрейн сказал, что существует множество исторических прецедентов, добавив: «Наиболее сильный пример, как инфекция наносит продолжительный неврологический ущерб, — это испанский грипп. После него тоже было много других поствирусных проявлений других эпидемий. К примеру — вспышка ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году. Так что не было ничего удивительного в том, что появился COVID».
Долгосрочные проблемы с мозгом, вызванные инфекцией COVID, могут оказаться беспрецедентными по своему масштабу и глубине, согласно июльскому отчету США в The Lancet, в котором содержится предупреждение о надвигающейся эпидемии деменции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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