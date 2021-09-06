Рязанский заявил, что россияне имеют высокий уровень «плохого» холестерина

Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, считает, что россияне по статистике имеют высокий уровень «плохого» холестерина. А информированность пожилых людей об опасностях, связанных с этим, остается, к сожалению, на низком уровне.

Во время докладов на «круглом столе» по диагностике, профилактике и лечению болезней сердца, Рязанский сообщил, что по данным статистических исследований, население России имеет высокий уровень липопротеинов низкой плотности, которые являются главным фактором развития сердечных заболеваний — инфарктов и инсультов, а также является одним из лидеров по смертности от этих заболеваний.

Сенатор подчеркнул, что один из важных моментов в этом вопросе это информированность людей, а особенно старшего поколения.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, в Университете пожилого человека, действующего под эгидой Союза пенсионеров России, работает «Школа пожилого пациента». Подобные просветительские занятия имеют огромное значение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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