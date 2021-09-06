В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

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В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он рассказал своим подписчикам душераздирающую историю. Youtube-блогеру поступило сообщение от одинокой девушки по имени Марина, которая просит:
«Помогите мне спокойно умереть».
Как выяснилось, у жительницы подмосковной Лобны после вакцинации ухудшилось состояние здоровья. У Марины нет семьи и близких родственников, она в разводе. По ее рассказам, она осталась сиротой в 13 лет, ее удочерили. С 18 лет девушка живет самостоятельно. Марина сообщила блогеру о том, что после прививки от коронавируса ее самочувствие резко ухудшилось. По оценке самой девушки, она постепенно умирает и врачи не могут ей помочь.
Марина не боится смерти, но ей страшно умереть в одиночестве. Девушка, у которой после прививки развился отек Квинке, считает, что последствия от вакцины у нее - случай один на миллион. Острую фазу удалось предотвратить с помощью гормональных лекарств, прописанных врачом.
По словам Марины, никто из медиков не хотел ей помогать. После снятия отека Квинке жительницу Подмосковья ежедневно стали беспокоить ужасные боли. Из-за тяжелой аллергической реакции Марина не может нормально есть, так как любая пища вызывает аллергию. За это время она похудела на четыре килограмма. Такая же реакция у нее на лекарства. На протяжении двух месяцев у Марины повышается температура, появляются боли, опухоль лица, трясутся конечности, пишет Lentachel.ru.
Врачи не могут определить, что происходит с пациенткой. Автор видео надеется, что после выхода его фильма врачи обратят внимание на тот факт, что девушка находится в полном отчаянии и все же спасут ее, предоставив ей возможность пройти качественную диагностику, и назначат профессиональное лечение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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