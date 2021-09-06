Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на подавляющее большинство привитого населения в Европе - порядка 70%, рост по заболеваемости коронавирусом здесь все равно идет вверх. Чтобы стабилизировать ситуацию и выйти на плато, необходим коллективный иммунитет, причем на высоком уровне - в 80-85%. Об этом сообщает РБК.

«Мы же понимаем, что вакцина защищает не от заражения, а от тяжести, летальных случаев. Вот летальные случаи, я думаю, сойдут потихонечку на нет через месяц. А что касается заболеваемости, нужно иметь порядка 80%, и сначала будут доминировать только легкие случаи, и только потом заболеваемость поползет вниз», — спрогнозировал Щелканов.

Относительно Европы, то заболеваемость в ней нельзя рассматривать в совокупности: север и юг - совершенно разные и по-разному справляются с эпидемией.

«И Франция с Германией абсолютно разные, и возьмите страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Германия неплохо справляется, там народ дисциплинированный и есть доверие правительству. Южная Европа хуже справляется, возьмите ту же Испанию, Италию», — считает эксперт.

По мнению врача-инфекциониста, главврача медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, используемые вакцины эффективны против существующих ныне штаммов ковида примерно на 70%.

«В зависимости от того, какая это вакцина, 20–30% населения могут заразиться этой инфекцией», — подчеркнул врач.

Среди заболевших коронавирусом в Европе, по его словам, примерно 30% - это дети, т.е. та категория, которую не вакцинируют. Кроме них, 20-30% - вакцинированные, у которых из-за каких-то особенностей не выработался иммунитет к заболеванию.

«Если мы говорим о качестве, то эффективность вакцины AstraZeneca гораздо меньше. Плюс вопрос состоит в длительности сохранения активных антител. У Pfizer почти через четыре месяца эффективность снижается», — объяснил эксперт влияние способности Дельта обходить иммунные барьеры на рост числа заражений.

К тому же для массового противостояния инфекции «иммунитет должен держаться на постоянной планке, одномоментно». Но люди, сделавшие прививки еще в начале массовой вакцинации, уже теряют иммунитет к заболеванию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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