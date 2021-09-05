COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

Тяжелая форма заболевания вирусом SARS-CoV-2, при поражении, с большой степенью вероятности, возможна у трех категорий пациентов: любителей сладкого, пьющих и курящих. Эти же люди чаще остальных заражаются коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали ученые исследователи из Соединенных Штатов Америки, пишет издание РИА «Новости».

Научный коллектив из Индианского университета в Блумингтоне на протяжении длительного периода времени проводил мониторинг характеристик заболевания на COVID-19 многих тысяч пациентов. В результате группа исследователей сделала вывод: коронавирусная инфекция в два раза чаще поражает любителей алкоголя.

«Граждане, употребляющие крепкие спиртные напитки, становятся менее осторожными. Кроме того, эти люди чаще остальных пренебрегают противоэпидемическими правилами», — написали ученые в статье на портале medRxiv.

Еще американские исследователи определили, что курильщики также находятся в группе риска по заболеванию на коронавирус. Дело в том, что жидкость для вейпа провоцирует появление в легких особого вида рецепторов. Именно из-за них человек рискует заразиться этой опасной болезнью. Исследователи уверены, что люди, которые любят продукты с высоким содержанием жиров, могут переносить коронавирус в более тяжелой форме. К ним же можно отнесли и сладкоежек.

Смертность от COVID-19 в будущем может стать менее высокой. Задача любого вируса заключается в том, чтобы распространиться как можно шире, а не убить своего носителя. Это также касается и коронавирусной инфекции, уверены ученые.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700