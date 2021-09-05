COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму
О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...Подробнее
Тяжелая форма заболевания вирусом SARS-CoV-2, при поражении, с большой степенью вероятности, возможна у трех категорий пациентов: любителей сладкого, пьющих и курящих. Эти же люди чаще остальных заражаются коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали ученые исследователи из Соединенных Штатов Америки, пишет издание РИА «Новости».
Научный коллектив из Индианского университета в Блумингтоне на протяжении длительного периода времени проводил мониторинг характеристик заболевания на COVID-19 многих тысяч пациентов. В результате группа исследователей сделала вывод: коронавирусная инфекция в два раза чаще поражает любителей алкоголя.
«Граждане, употребляющие крепкие спиртные напитки, становятся менее осторожными. Кроме того, эти люди чаще остальных пренебрегают противоэпидемическими правилами», — написали ученые в статье на портале medRxiv.
Еще американские исследователи определили, что курильщики также находятся в группе риска по заболеванию на коронавирус. Дело в том, что жидкость для вейпа провоцирует появление в легких особого вида рецепторов. Именно из-за них человек рискует заразиться этой опасной болезнью. Исследователи уверены, что люди, которые любят продукты с высоким содержанием жиров, могут переносить коронавирус в более тяжелой форме. К ним же можно отнесли и сладкоежек.
Смертность от COVID-19 в будущем может стать менее высокой. Задача любого вируса заключается в том, чтобы распространиться как можно шире, а не убить своего носителя. Это также касается и коронавирусной инфекции, уверены ученые.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...Подробнее
Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на...Подробнее
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае...Подробнее
В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он...Подробнее
Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская...Подробнее
Тяжелая форма заболевания вирусом SARS-CoV-2, при поражении, с большой степенью вероятности, возможна у трех категорий...Подробнее
Доцент эпидемиологии Афинского университета Вана Сипса в интервью греческому телеканалу Skai сравнила вакцинацию с...Подробнее
О коронавирусе уже не раз высказывались медики и ученые. В этот раз своим мнением об опасной инфекции поделились...Подробнее
Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...Подробнее
Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки...Подробнее
Комментировать