В Греции сравнили вакцинацию с бегом к ускользающей цели

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Доцент эпидемиологии Афинского университета Вана Сипса в интервью греческому телеканалу Skai сравнила вакцинацию с бегом, которая отдаляется все дальше.
Она напомнила, что первоначально в Греции планировалось привить 60–70% населения либо сформировать иммунитет в результате болезни. На момент распространения более заразного штамма «Дельта» требуемый уровень вакцинации поднялся до 85–90% как взрослого населения, так и детей. Эксперт отметила, что человечеству предстоит пройти долгий путь, и не смогла ответить на вопрос, закончится ли эпидемия весной 2022 года.
Сипса упомянула новое исследование медицинского факультета Афинского университета, отметив, что велика вероятность появления новых штаммов в бедных странах с низким уровнем вакцинации, что усилит эпидемию и в странах, где привилось большое количество граждан. Сипса призвала рассматривать пандемию за пределами границ своей страны и заявила, что в мире конца пандемии пока не видать.
Напомним, что в Греции массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. Тогда была поставлена цель привить 70% населения. Однако уже 3 января в стране появился «британский» штамм. Вскоре был выявлен «индийский» штамм, еще более заразный, чем «британский». В августе министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас сказал о необходимости привить 80%, чтобы достичь уровня Португалии и Испании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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