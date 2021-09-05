Эксперты предсказали снижение смертности из-за коронавируса

О коронавирусе уже не раз высказывались медики и ученые. В этот раз своим мнением об опасной инфекции поделились биологи. Так, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявили, что в перспективе коронавирус ослабнет и станет менее смертельным.

Вирусологи отмечают, что задача любого вируса распространиться как можно шире, а не убить организм. Они считают, что коронавирус станет менее вредоносным и опасным.

«В будущем, возможно, этот вирус будет эволюционировать и давать более тяжелые формы заболевания. Однако этот процесс далее будет идти в другую сторону», — подчеркнул Чумаков.

Он также отметил, что все вирусы имеют тенденцию к появлению более мягких форм, но это долгий процесс. Чумакова поддержал Аграновский, который заявил, что любой вирус, когда он долго бытует в популяции, становится менее вредным, так как не может жить отдельно от человека. Вирусы, паразитирующие на организме, становятся менее болезнетворными, сказал ученый. То есть, патогену невыгодно вызывать тяжелые заболевания, так как он преследует другую цель, пишет ura.news .

Ранее Петр Чумаков высказал мнение о том, что коронавирус мог передаться от летучих мышей к человеку в результате искусственных манипуляций. Специалист отметил, что COVID-19 адаптирован к размножению среди рукокрылых и не сразу стал размножаться среди людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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